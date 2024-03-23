Новости Одессы и Одесской области

Одесситы снова выступают против бесполезных тендеров (фоторепортаж)

Одесситы снова выступают против бесполезных тендеров (фоторепортаж)

Сегодня, в субботу, 23 марта, у здания одесской мэрии на Думской площади состоялась очередная акция в поддержку ВСУ и не поддержку бесполезных и несвоевременных в дни войны тендеров.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

«Ні» безглуздим тендерам! Все для перемоги! Життя захисникам!», – громко скандировали участники акции.

Акция у мэрии Одессы 23 марта 2024

Акция у одесской мэрии 23 марта 2024

Акция протеста у одесской мэрии 23 марта 2024

Маленькая участница акции у мэрии Одессы, 23 марта 2024

Стоит напомнить, что еженедельные протесты одесситов у здания мэрии с требованием отменить неадекватные в дни войны тендеры хоть и не сразу, но все же дают свои плоды: ранее сообщалось об окончательном расторжении договора на ремонт здания Киевского районного суда на более чем в 100 млн гривен.

По словам главы БФ «Корпорация монстров» Екатерины Ножевниковой, именно с акций протеста в Одессе начались «движ» по всей стране и активная закупка FPV-дронов и не только их органами местного самоуправления.

Автор фото и видео: Виктория Кучурка

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Редакция ПРОФИЛЬ
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