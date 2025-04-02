Прогноз погоды в Одессе на 3 апреля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем она поднимется до 12-14°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 3 апреля
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 12-17°С.
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Фото Анны Баратынской