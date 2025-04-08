Подробицями своїх робочих стосунків із мером Одеси Кіпер поділився в бесіді з Дмитром Гордоном.

За словами Олега Кіпера, вони з мером підтримують контакт і спілкуються навіть вночі – після ворожих атак або в критичних ситуаціях.

Голова ОВА наголосив, що з Трухановим у них здебільшого конструктивна співпраця, навіть незважаючи на розбіжності та напружений ритм.

«Ми багато чого спільного зробили. Якщо не розуміємо одне одного – у нас знаходяться сили передзвонити, поспілкуватися, прийти до того чи іншого рішення», – зазначив Олег Кіпер.

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Він також згадав моменти, коли зустрічі з мером відбувалися в дуже складних умовах і Геннадій Труханов міг не привітатися.

«Бувало таке, що в нього настрою не було, або робив вигляд, або не помітив, не привітався. Але я списую це на втому нашу загальну і на нічний час», – сказав Кіпер.

Він наголосив, що зараз не час для взаємних звинувачень, адже головне – підтримка і спільна робота на благо міста і всієї країни. За словами Кіпера, для нього важливо зберігати діалог і знаходити спільні рішення. А оцінку діям мера мають давати самі жителі Одеси.

«Ну як ми будемо з вами давати оцінку меру – ми зараз у політику заліземо. Йому дадуть оцінку, як і кожному з нас, дасть історія, дадуть наші громадяни», – підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, через відсутність взаємодії між одеською територіальною громадою та Одеською обласною держадміністрацією Одесу виключили зі шведської програми з управління відходами.