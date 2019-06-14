Одесский кинофестиваль покажет два ретрофильма под отрытым небом

Одесский международный кинофестиваль покажет два фильма 1920-х годов – один соберет зрителей на Потемкинской лестнице, второй – в Зеленом театре. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Потемкинская лестница, за которой уже даже закрепили звание «Сокровище европейской кинокультуры», стала традиционным местом показа классики немого кино под открытым небом. Ежегодно на второй день фестиваля на кинопоказы на Потемкинской лестнице собирается до 15 тыс. зрителей.

В этом году тут в сопровождении симфонического оркестра покажут американский драматический фильм “Казаки” (1928), реж. Джордж У. Хилл и Кларенс Браун.

Специально для съемок фильма в Лос-Анджелесе построили казацкое село. Аутентичность костюмов и быта, эпические сцены боя, живописные места съемок – все это создает в фильме особую атмосферу и поражает масштабностью. Для создания обновленного саундтрека к фильму был приглашен известный композитор Роберт Исраэль, дедушка которого родился в Одессе. Готовя партитуру к фильму “Казаки”, он адаптировал и аранжировал классическую украинскую музыку, в том числе произведения Николая Лысенко, Кирилла Стеценко, Семена Гулак-Артемовского, а также традиционные народные песни.

Вторым фильмом, который покажут на фестивале под открытым небом, выбрали классику немецкого немого кино – ленту “Кабинет доктора Калигари» (1920), реж. Роберт Вине. Просмотр фильма будет сопровождать своим выступлением британская панк-группа «The Tiger Lillies». Фильм покажут в Зеленом театре 17 июля. По сюжету доктор Калигари приезжает в небольшой немецкий городок, где начинают происходить мистические события. Сценарий фильма был задуман как метафора безумия власти, которая подвергает свой народ страшным бедствиям (имелась в виду проигравшая Первую мировую войну Германия).

Напомним, что Одесский кинофест пройдет 12-20 июля. Фестиваль отметит в этом году свой 10-летний юбилей.

Фото: пресс-служба ОМКФ