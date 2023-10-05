Новости Одессы и Одесской области

Киевлянин заявил, что его побил народный депутат из Одессы (видео)

Киевлянин заявил, что его побил народный депутат из Одессы (видео)

Киевлянин обвиняет нардепа от «Слуги народа» Александра Куницкого и народного избранника от Одесской области Артема Дмитрука в избиении.

На видео мужчина в крови утверждает, что его избили народные депутаты от «Слуги народа» Александр Куницкий и Артем Дмитрук.

По словам пострадавшего, он «просто стоял на улице», к нему подошли два нардепа, начали снимать на камеру, обвинять, что он «где-то работает», что он «мошенник», оскорблять, требовать деньги, а потом избивать.

Киевлянин утверждает, что причина нападения ему неизвестна. 

На место происшествия приехала полиция, которую вызвал охранник соседнего здания, увидевший драку.

Избитого скорая помощь увезла в больницу. А Дмитрук и Куницкий остались на месте писать заявление в полицию.

Нардепы пока не комментируют происшествие.

Артем Дмитрук известен своим буйным нравом

Артем Дмитрук — народный депутат IX созыва с 2019 года. Был избран в Верховную Раду по округу №133 в Киевском районе Одессы от партии «Слуга народа». Он также предприниматель и профессиональный спортсмен.

Дмитрук стал фигурантом нескольких скандалов. Так, охрана нардепа избила инвесторов жилкомплекса “Набережный квартал”, которые пришли к нему на прием, а строители ЖК на Жаботинского заявили о рейдерском захвате объекта нардепом.

25 января 2022 года во время заседания земельной комиссии в  Одесском горсовете, Дмитрук устроил настоящее побоище. Нардеп с помощью группы поддержки прошел в зал на втором этаже горсовета, начал бегать по столам и ломать мебель. В результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности.

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