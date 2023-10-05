Киянин заявив, що його побив народний депутат із Одеси (відео)

Киянин звинувачує нардепа від «Слуги народу» Олександра Куницького та народного обранця від Одеської області Артема Дмитрука у побитті.

На відео чоловік у крові стверджує, що його побили народні депутати від “Слуги народу” Олександр Куніцький та Артем Дмитрук.

За словами постраждалого, він “просто стояв на вулиці”, до нього підійшли два нардепи, почали знімати на камеру, звинувачувати, що він “десь працює”, що він “шахрай”, ображати, вимагати гроші, а потім бити.

Киянин стверджує, що причина нападу йому невідома.

На місце події приїхала поліція, яку викликав охоронець сусідньої будівлі, яка побачила бійку.

Побитого швидка допомога відвезла до лікарні. А Дмитрук та Куницький залишилися на місці писати заяву до поліції.

Судячи з відео, обидва нардепи пишуть заяву зі своєю версією подій.

Нардепи поки що не коментують подію.

Артем Дмитрук відомий своєю буйною вдачею

Артем Дмитрук – народний депутат IX скликання з 2019 року. Був обраний до Верховної Ради по округу №133 у Київському районі Одеси від партії “Слуга народу”. Він також є підприємцем і професійним спортсменом.

Дмитрук став фігурантом кількох скандалів. Так, охорона нардепа побила інвесторів житлового комплексу “Набережний квартал”, які прийшли до нього на прийом, а будівельники ЖК на Жаботинського заявили про рейдерське захоплення об’єкта нардепом.

25 січня 2022 року під час засідання земельної комісії в Одеській міськраді Дмитрук влаштував справжнє побоїще. Нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бігати по столах та ламати меблі. Внаслідок травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міської ради та муніципальної безпеки.

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