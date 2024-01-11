«Одессит» из ролика пропагандистов на самом деле оказался депутатом «днр» и членом партии «единая россия». Об этом стало известно с сайта «Миротворец».

Это 37-летний Александр Гриденко родом из Донецка. В Одессе он никогда не жил и вообще не имеет никакого отношения к Одессе.

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Сообщается, что он является депутатом молодежного парламента днр. Руководитель комитета по экономике и предпринимательству. Член ОД «Молодая республика». Также он находится в санкционных списках Украины и Канады.

«Он активно поддерживал и внедрял действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и еще больше дестабилизируют Украину», — говорится в досье на него.

Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать эту публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений, – говорится в изложенной информации.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что россиянам не нравится, что несмотря на их регулярные обстрелы инфраструктуры Одесской области, порты продолжают работать и зерновой коридор продолжил свое существование без россии. Поэтому пропагандист соловьев призывает «утюжить» Одессу и Николаев (другими словами — стирать с лица земли) .