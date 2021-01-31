Катера Island попадут в Украину в этом полугодии – Минобороны

Новые катера Island оступят в Украину морским путем до конца первого полугодия 2021 года. Сейчас они проходят в США соответствующее техническое обслуживание и довооружение.

“Всего в ходе 10-недельного обучения личный состав должен не только качественно усвоить курс подготовки, сдать промежуточные тесты по определенным специальностям, но и осуществить контрольные выходы в море, и по результатам получить соответствующие сертификаты с допуском к самостоятельному управлению катерами типа «Айленд»”, – сообщил капитан 3-го ранга Игорь Трухан, сообщает пресс-слуба Министерства обороны Украины.

В октябре 2020 года в Южном Одесской области открыли базу ВМС Украины, на ней находятся патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск». В Херсоне также построили плавучий причал для этих катеров.

Катера были введены в состав ВМСУ в ноябре прошлого года и получены как военная помощь от США.