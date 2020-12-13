В Херсоне построили плавучий причал для базы ВМС в Одесской области (видео)

В Херсоне на государственном заводе “Паллада” построили плавучий причал для базы катеров ВМС.

Причал отправили на место дислокации катеров в Южный Одесской области, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Длина причала – 57 метров, а стоимость – 23,5 млн гривен.

Базу ВМС в Южном открыли в октябре 2020 года, на ней находятся патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск».

Катера были введены в состав ВМСУ в ноябре прошлого года и получены как военная помощь от США. В следующем году ожидается поставка еще трех таких единиц.

Сейчас катера стоят на причале Украинского научного центра экологии моря. Вскоре они будут швартоваться на причале, который сделали в Херсоне.