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В Херсоне построили плавучий причал для базы ВМС в Одесской области (видео)

В Херсоне построили плавучий причал для базы ВМС в Одесской области (видео)

В Херсоне на государственном заводе “Паллада” построили плавучий причал для  базы катеров ВМС. 

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Причал отправили на место дислокации катеров в Южный Одесской области, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Длина причала – 57 метров, а стоимость – 23,5 млн гривен.

Базу ВМС в Южном открыли в октябре 2020 года, на ней находятся патрульные катера типа Island — P190 «Славянск» и P191 «Старобельск».

Катера были введены в состав ВМСУ в ноябре прошлого года и получены как военная помощь от США. В следующем году ожидается поставка еще трех таких единиц.

Сейчас катера стоят на причале Украинского научного центра экологии моря. Вскоре они будут швартоваться на причале, который сделали в Херсоне.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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