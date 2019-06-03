Кариатиду, упавшую с дома Навроцкого на Ланжероновской, вернут на место

Но сначала чиновники Одесского горсовета направили на место происшествия комиссию, чтобы установить ряд деталей.

Так, комиссия должна установить, имеют ли владельцы квартир и помещений охранные договора на памятки культурного наследия.

– Такие договора есть у владельцев помещений на первом этаже и подвалов, а что касается верхних этажей – мы это выясни”, – уточнил начальник муниципального управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Павла Остапенко.

Также комиссия должна выяснит, кто и когда заказывал и выполнял реставрацию фасада здания и когда закончится гарантийный срок по этим работам. Если он еще длится, то восстановить кариатиду обяжут исполнителя реставрационных работ.

Напомним, кариатида обрушилась вечером 31 мая.

После многочисленных случаев падения декоративных фрагментов несколько месяцев назад с 22 домов в историческом центре принудительно был сбит лепной декор, дальнейшая судьба которого пока вызывает вопросы.

Тем не менее, части фасадов домов периодически продолжают обрушаться.

Справка “ОЖ”:

Собственник памятника или его части обязан не позднее чем через один месяц с момента получения памятника или его части в собственность или в пользование заключить охранный договор с соответствующим органом охраны культурного наследия.

В охранном договоре указываются особенности режима использования памятников, виды и сроки выполнения реставрационных, консервационных, ремонтных работ, работ по обустройству его территории, других мероприятий, необходимость которых определяется соответствующим органом охраны культурного наследия.