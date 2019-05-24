Очередной карниз обвалился в Одессе

Обвал случился на улице Канатной, 84.

Прохожих от травм спас карниз расположенного на первом этаже рекламного агентства.

Информацию об обвале появилась на Фейсбук-странице “Черный список Одесса” и вызвала живое обсуждение ситуации с ремонтом карнизов домов исторического центра города: кто его должен проводить горсовет или собственники дома. В частности, на Канатной, по утверждению автора поста, нет ни одного целого карниза. В комментариях под постом одни возмущаются, почему городские власти не ремонтируют фасады, а другие советуют жильцам (ОСББ) ремонтировать самим – никто никому ничего не должен:

“Наш дом собирал средства на эти самые козырьки дома. Козырьки вашего дома – ваши проблемы. Организуйте осбб и начинайте сами ремонтировать козырьки вашего дома, соблюдая все требования инстанций. Город вам ничего не должен. Это ваш дом”, – написала Tatiana Rayeva.

Третьи уточняют, что в центре самостоятельно отремонтировать фасад очень проблематично:

“90% домов в центре памятники архитектуры, фасады охраняются законами, их не согласованный ремонт карается законом! Я это проходил много раз”, – парирует Геннадий Борисенко.

Фото: фейсбук-страница “Черный список Одесса”