«Не выдержала»: с фасада Дома Навроцкого рухнула кариатида

Об этом сообщила в соцсети одесситка Анна Куприй, выложив фотографии с места события.

Речь идет о доме-памятнике архитектуры, расположенном возле Оперного театра — на ул. Ланжероновской.

Вчера вечером обрушилась одна из двух кариатид с третьего этажа — обломки упали прямо перед входом в магазинчик. По счастью, никто не пострадал.

Напомним, что после многочисленных случаев падения декоративных фрагментов несколько месяцев назад с 22 домов в историческом центре принудительно был сбит лепной декор, дальнейшая судьба которого пока вызывает вопросы.