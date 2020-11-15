Карантин выходного дня в центре Одессы: открыто, закрыто, закрыто, но открыто (фото)

С карантином выходного дня в Одессе получилось как-то очень странно. Он у нас как в той песне: то ли есть, то ли его нет.

Оказалось не так-то просто ответить на вопрос, что в субботу и воскресенье в Одессе открыто, что закрыто.

Можно совершенно точно сказать, что на Дерибасовской закрыты рестораны «Стейкхаус» и «Компот», но карантин выходного дня здесь точно ни при чем.

Все остальные точки, которые, по идее, не должны теперь работать в выходные, действуют по трем принципам: «Закрыто», «Открыто», «Закрыто, но открыто».

Работает «Пассаж». Некоторые магазины в нем открыты, некоторые закрыты. Кафешка в «Пассаже» работает только на вынос, столики убраны.

Многие непродовольственные магазины на главной улице города закрыты: тут точно соблюдается карантин выходного дня. Некоторые вывесили объявления, что работают только «по заказам», но зайти в них можно. И вот это — «закрыто, но открыто» — встречается довольно часто.

Особая тема — работа кафе. На Ланжероновской убраны все столики рядом с ресторанами, но через окно внутри проглядываются посетители. Некоторые кафе просто-напросто занавешивают окна.

На Гаванной «Куманець» строго работает только по заказам и «с собой». Макдональдс и KFC на Дерибасовской работают только на вынос. К ним выстраиваются очереди. Столики у KFC убраны, у Макдональдса — перекрыты сигнальными лентами.

Чуть дальше — иная картина: столики тоже перекрыты той же лентой, но люди благополучно за ними сидят.

На Дерибасовской вовсю трудится «Одесская ярмарка», все заполнено посетителями. В торговом центре «Европа» работает только продуктовый супермаркет «Таврия».

На ул. Торговой в магазине «Ева» своя «система»: он работает по выходным как склад и «пункт адресной доставки». Вы подходите, стучите, к вам выходят, вы делаете заказ, и вам его выносят. При этом, как гласит объявление, “допускается нахождение на территории склада одного потребителя в маске”.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как в карантин выходного дня работает Привоз и Новый рынок.

Фото: Мария Котова