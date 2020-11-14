Карантин выходного дня в Одессе: работает ли Привоз? (фото)

В субботу у знаменитого одесского Привоза – все как обычно: толпы людей стремятся на любимый рынок, где бурлит торговля.

– Ну вот, а ты говорил, что Привоз работать не будет в этот самый карантин выходного дня. А он, слава Богу, открыт, – говорит одесситка супругу.

Разговор происходит у главного входа на рынок со стороны Преображенской.

Охранник, услышав «жуткое предположение», тут же вносит ясность:

– Рынков карантин выходного дня не касается. Маску надевайте и проходите.

К теме присоединяется еще одна одесситка:

– В Одессе карантин выходного дня вообще отменили, вы что не знаете?!

Пожилой гражданин высказывает предположение:

– Это потому что выборы. А потом все закроют…

О «потом» рассуждать не станем. Привоз работает в самом что ни на есть привычном режиме. Народ привычно пробует тюлечку-малосолочку, брызочку-колбаску в мясо-молочном корпусе, ну, и все остальное, что можно пробовать – в рядах, приценивается, торгуется.

Тема «закроют-не закроют», впрочем, обсуждается и среди торгующих, особенно рядом с точками, где торгуют не продуктами, а «всем остальным». В рядах с новыми павильонами (там в основном одежда), где покупателей поменьше, продавцы даже слушают новости по этой теме по радио – с последующим обсуждением. Здесь снова услышала из уст продавцов, что «рынков это не касается».

Привоз благополучно и активно торгует, торговля кипит и рядом – на Привозной.

Кстати, работы по реконструкции Новощепного ряда активно продолжаются и в выходной день, карантинный он или нет.

Между тем, на Таирова предприниматели с Киевского рынка устроили «антикарантинную» забастовку – перекрыли проспект Глушко.

Фото автора