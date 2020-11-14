Одесский Новый рынок: карантинные «новшества» и цены на дары лета (фото)

Как сказался карантин выходного дня на Новом рынке? Многое без изменений: рынок работает, на входе – охранник, требующий надеть маску, антисептики в корпусе и в магазинчиках. В корпусе по-прежнему производится дезинфекция, расписание ее проведения вывешено на дверях, везде в обязательном порядке имеется пленка между покупателем и продавцом.

Все эти меры здесь были предусмотрены и раньше, но новые ограничения карантина выходного дня все же есть. Они коснулись маленьких кафешек на рынке. Теперь выпить в них чашечку кофе-чая или присесть рядом на стульчик-скамеечку со стаканчиком вам уже не удастся. Все это в выходные дни отныне – только на вынос. Сиденья или убраны вовсе, или обклеены скотчем. Народ очень не доволен, люди привыкли, что Новый рынок – это ведь еще и небольшой отдых, а не просто «бега» за продуктами…

Кстати, о продуктах. Что почем из фруктов-овощей на Новом базаре?

Удивительное время года: и «зимние» мандарины (35-40 грн), и хурма (40-45 грн), и «круглогодичные» яблоки (18-25 грн), и груши (40-55 грн.) красуются на прилавках рядом с овощами-фруктами, которые у нас ассоциируются с жарким летом. Почем же дары лета?

Помидоры. «Сливка» взлетела в цене до 30-40 грн, «Микадо» с «Черным принцем» – 40-45-50 грн.

Огурцы – 40-45 грн. Есть варианты и за 60 грн.

Баклажаны («синенькие») – 25-40 грн.

Кабачки – 25-40 грн.

Сладкий перец – 30-40 грн. Есть варианты (красные, мясистые) за 50-60 грн.

Виноград – 30-50 грн.

Слива – 45-50 грн.

Клубника – 100-150 грн.

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