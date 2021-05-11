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Карантин в Украине снова продлят: сроки и условия

Карантин в Украине снова продлят: сроки и условия

Карантин в Украине, который введен в Украине из-за коронавируса и действует до 30 июня, снова продлят. 

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Мы, очевидно, будем продолжать его (карантин – ред.) до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения”, – заявил Шмыгаль, пишет РБК-Украина.

Также премьер оценил вероятность нового локдауна.

“Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет”, – уточнил премьер.

Денис Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это происходило во время третьей волны заболеваемости.

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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