Большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса ко Дню независимости

ВОЗ назвала стоимость вакцинации взрослого населения Земли Для завершения кампании по вакцинации от коронавируса всего взрослого населения мира необходимо около $ 65 млрд долл. ПОДРОБНЕЕ

В Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса В пятницу, 30 апреля, в Украину прибыла вторая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Размер партии составляет 500 тыс. доз препарата. ПОДРОБНЕЕ

Главный санврач Виктор Ляшко доволен ходом вакцинации в Одесской области Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который накануне посетил Одесскую область с рабочим визитом, в целом, остался доволен ходом вакцинации в регионе.

Об этом Ляшко заявил, выступая перед коллегией Одесской облгосадминистрации. ПОДРОБНЕЕ