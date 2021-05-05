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Большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса ко Дню независимости

Большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса ко Дню независимости

Большинство украинцев должны получить вакцину COVID-19 ко Дню независимости. 

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует официальный сайт главы государства.

“До Дня независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией”, – заявил Зеленский.

День независимости Украины -24 августа, уже 30-я годовщина.

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