Большинство украинцев должны получить вакцину от коронавируса ко Дню независимости

Большинство украинцев должны получить вакцину COVID-19 ко Дню независимости.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, информирует официальный сайт главы государства.
“До Дня независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это – единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией”, – заявил Зеленский.
День независимости Украины -24 августа, уже 30-я годовщина.
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