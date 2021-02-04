Карантин в Украине снова продлят: названа предварительная дата

Карантин в Украине снова продлят. На этот раз – как минимум до 30 апреля. Но потом, вероятнее всего, продлят снова.

Об этом на встрече Европейской бизнес-ассоциации заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Карантин мы будет продлевать до 30 апреля. К сожалению, не конечная дата, когда карантин завершится. Он будет продолжаться в той или иной форме, возможно, с ослаблениями”, – сказал премьер.

“Не нужно иметь никаких иллюзий, мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом”, – заявил Шмыгаль.

Ранее он говорил, что карантин в Украине продлится еще долго.