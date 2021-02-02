Адаптивный карантин в Украине могут снова вернуть – Минздрав

Министерство здравоохранения разработало новое постановление Кабинета министров Украины о введении адаптивного карантина в связи с коронавирусом.

Постановление будет вынесено на рассмотрение правительства, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

“В соответствии с нашей стратегией, мы хотим вернуться к адаптивному карантину. Мы осуществили расчеты и в ближайшее время вынесем постановление на заседание Кабмина”, – сказал он.

Ранее сообщалось, что карантин в Украине продлится очень долго.