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Карантин в Украине продлится очень долго – премьер-министр

Карантин в Украине продлится очень долго – премьер-министр

Жесткий карантин в Украине не будут продлевать после 24 января, но ограничения не отменят полностью. Страна снова вернется к адаптивному карантину, который продлится еще долго. 

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Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью “Интерфакс Украина”.

“С 8 по 24 января у нас установлен так называемый “карантин зимних каникул”. Его ключевая цель – ограничение мобильности населения. С 25-го мы перейдем, вероятно, в “оранжевую” зону, которая действовала до введения этих правил. Европа пылает, мы открыты для Европы, мы открыты внутри государства, поэтому оснований для снятия карантина нет. Не нужно преждевременно тешить себя иллюзиями. Я уверен, что карантин очень долго продлится в этом году. А вот каким именно он будет, это уже другой вопрос”, – заявил Шмыгаль.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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