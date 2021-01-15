Карантин в Украине: маски носить придется до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказался на тему необходимости продлевать карантин в Украине.
Об этом он рассказал в эфире “Сніданку з 1+1”.
“Этот карантин (январский локдаун, – ред.) позволяет нам сбить потенциальную волну заболеваемости после Нового года, рождественских праздников. Далее в феврале-марте мы ожидаем вакцину. Это будет моральное облегчение, но ношение маски, мытье рук, социальная дистанция — это будут основные меры, которые остаются актуальными и будут актуальными до конца года”, – сказал Шмыгаль.
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