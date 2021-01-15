Карантин в Украине: маски носить придется до конца года

В связи с введением в Украине жесткого локдауна в магазинах до 24 января запрещена продажа ряда непродовольственных товаров. Корреспондент «Одесской жизни» узнал, где в Одессе таки можно приобрести различные товары «не первой необходимости», несмотря на карантин.

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назвали в правительстве. На этот период закрылись для посетителей кафе, бары и рестораны, но продолжают работать навынос и на доставку. Также не работают рынки, фитнес-залы и развлекательные заведения, запрещены массовые мероприятия. По крайней мере, все должно быть именно так. Но что на самом деле происходит во время локдауна в Одессе?

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