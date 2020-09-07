Карантин: в Одесской области начало действовать новое цветное зонирование

В Украине обновили карантинное зонирование в связи с коронавирусом. Изменения произошли и в Одесской области.

Новое зонирование начало действовать с 7 сентября.

В частности, расширилась “красная” зона. Теперь в нее входят Беляевка, Измаил и Болградский район.

В “оранжевую” зону попали город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области.

В “желтой зоне” города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области.

Все остальные районы и населенные пункты региона – в “зеленой” зоне.

С правилами для той или иной цветной зоны можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов предупредил о вспышке коронавируса в Одессе после Дня города.

Фото: 5 канал