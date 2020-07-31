Новости Одессы и Одесской области

Карантин в августе: обнародованы новые правила

Карантин в августе: обнародованы новые правила

1 августа вступает в силу постановление Кабинета Министров, которое продлевает карантин до 31 августа, а также устанавливает ряд новых правил. 

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Все регионы будут разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19, сообщил 31 июля правительственный портал.

Зеленая зона предусматривает:

  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры с заполненностью на 50%
  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещает посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещает:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
  • прием новых изменений в детские лагеря;
  • вводит ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая «зеленый». Среди обязательных требований – ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более 1 человека на 5 м кв, заполненность кинотеатров – не более, чем на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах. Наиболее жесткий карантин будет действовать в “красной зоне”.

Также 1 сентября 2020 в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Минздрава, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах «красной зоны» – где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Кроме того,  Украине начнется постепенное вовлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.

Ранее “Одесская жизнь” подробно объясняла, чего ждать одесским учителям, детям и родителям в новом учебном году.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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