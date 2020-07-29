По одному за партами и в две смены: чего ждать одесским учителям, детям и родителям в новом учебном году?

С 1 сентября в Украине возобновится учебный процесс. Большинство ребят пойдут в школу, кроме детей, проживающих в «красной зоне» — регионах с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Эти школьники будут заниматься дистанционно.

Как нас поделят на «зоны»?

Адаптивный карантин в Украине решено продлить до 31 августа. А с 1 августа страну разделят на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. От цвета будет зависеть, насколько строгим в регионе будет карантин. Отразится палитра и на системе обучения.

Красный цвет присвоят населенным пунктам с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. В таких городах и селах школы будут закрыты — дети смогут заниматься только дистанционно, пока не уменьшится количество больных коронавирусом.

В зеленых зонах учебный процесс начнется как обычно, а в желтых и оранжевых возможны комбинации очного и дистанционного форматов обучения.

Сценарии на все случаи

Если Одесса попадет в желтую или оранжевую зону, то в школах ограничат количество одновременно пребывающих детей, то есть введут две смены. В классах будет находиться по 15 человек и по одному за партой для соблюдения дистанции. При этом нагрузка на учителей не изменится. Группы продленного дня будут работать параллельно со второй сменой.

Если наш город отметят красным цветом, то ученики будут получать знания дома по видеоурокам. Но это самый пессимистичный сценарий.

Температурный скрининг и дезинфекция

В МОЗ разрабатывают правила работы для учебных заведений в условиях пандемии:

перед началом работы измерять температуру всем сотрудникам образовательного учреждения и ученикам при входе;

персонал и детей с температурой выше 37,2 не допускать к занятиям;

родителям, которые приводят детей в школу, использовать маски;

обеспечить школы антисептиками.

Проводить температурный скрининг будут дежурные учителя. Если у ребенка обнаружат признаки ОРВИ, то его изолируют и вызовут родителей.

Ринит и аллергия — не пройдут

Также сейчас каждая школа готовит свою версию организации учебного процесса. На первом плане — соблюдение дистанции, дезинфекция поверхностей и рук, обучение персонала.

— Даже учителей необходимо обучить, когда следует приезжать в учебное заведение, как правильно соблюдать дистанцию, измерить температуру и дождаться результата. Также впереди еще колоссальная разъяснительная работа с родителями по поводу социальной ответственности перед своим ребенком и другими детьми, — говорит директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич. — Вариант «у нас постоянный ринит» или «аллергия» не пройдет. Те, у кого есть такие проблемы, должны взять справку и предоставить ее в школу, чтобы ребенка без проблем пускали на занятия.

На организацию учебного процесса в условиях карантина город выделил 23,3 млн. гривен. Средства пойдут на приобретение для школ дезинфицирующих и моющих средств, бесконтактных термометров, защитных масок и перчаток для персонала.

Что ждет первоклашек?

Планируется, что первоклассники 1 сентября сядут за парты и будут заниматься на первой смене до 12.00.

— Если семилетнего или восьмилетнего ребенка оставлять учиться дома каждый день, то один из родителей должен оставить работу. Поэтому в начальной школе такой вариант невозможен. А вот вариант спаренных уроков, когда ребенок находится в школе до 12 дня, — абсолютно нормальный и безопасный для детей, — подчеркнула Елена Буйневич.