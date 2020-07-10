Учебный год по-новому: в правительстве пишут специальные правила для школ

Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки совместно разработают и представят правила, по которым начнется новый учебный год в школах Украины. Это связано с карантином.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, новые правила предусмотрят, при каких условиях дети будут в обычном режиме, а при каких – дистанционно.

“Думаю, в течение недели, 10 дней мы все это четко выпишем и сразу сообщим, как будут учиться наши дети в следующем учебном году”, – сказал Степанов.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что школы города могут открыться с 1 сентября, но при определенных условиях.