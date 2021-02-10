Карантин немного ослабили: что разрешил Кабмин?

Об этом сказано в постановлении правительства от 5 февраля, которым предусмотрены изменения в другое постановление об установлении карантина.

Теперь разрешены такие мероприятия:

прием посетителей субъектами деятельности в сфере культуры и с проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с заполняемостью залов более 50 процентов мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном зале или в случае, когда организаторы таких мероприятий не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей из расчета один человек на 5 кв. метров сооружения или помещения.

Напомним, карантин в Украине могут продлить до 30 апреля.