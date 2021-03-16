Карантин могут усилить: Степанов сделал заявление

Власти в регионах должны ввести дополнительные карантинные меры. Это необходимо, чтобы предотвратить попадание новых областей в “красную зону”.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Необходимость усиления карантина связана с ухудшением ситуации с коронавирусом.

“Сейчас, если посмотреть на показатели в разных регионах, достаточно напряженная ситуация в Винницкой области и Киеве. Они ближе всех к переходу на “красный уровень”. Поэтому хочу обратиться к органам местного самоуправления, (следует, – ред.) ужесточить контроль над соблюдением карантинных ограничений. Возможно, ввести дополнительные ограничения”, – отметил Степанов.

Он призвал мэров разных городов в случае ухудшения эпидемиологической ситуации не ждать указаний сверху, а самостоятельно принимать решение об усилении карантина, согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, ученых и эпидемиологов

Ранее сообщалось, что ученики 5 – 11 классов одесских школ из-за ситуации с коронавирусом перешли на дистанционное обучение.