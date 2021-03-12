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Официально: с понедельника одесские школьники будут учиться дистанционно

Официально: с понедельника одесские школьники будут учиться дистанционно

С понедельника, 15 марта, одесские школьники переходят на дистанционное обучение.

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Как сообщает пресс-служба Одесского городского совета, соответствующее решение приняла 11 марта областная комиссия ТЭБ и ЧС из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В частности, учиться дистанционно будут учащиеся 5-11 классов. Для начальных классов также могут организовать дистанционное обучение, но только по решению родителей и учителей.

Также учебным заведениям предложено провести школьные весенние каникулы с 22 по 26 марта.

Напомним, за минувшие сутки в Одесской области выявили 757 новых случаев коронавируса.

Ранее директор департамента образования и науки мэрии Одессы Елена Буйневич сообщала, что из-за ситуации с коронавирусом одесских школьников, по все вероятности, снова отправят на дистанционное обучение. Она также называла предварительную дату начало дистанционного обучения – с 15 по 21 марта.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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