Какой православный праздник 12 августа и почему запрещены громкие застолья

Православный праздник 12 августа по новому стилю

С 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль, и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый календарь.

Сегодня, 12 августа, по новому церковному календарю, в Украине чтят память мучеников Фотия, Аникиты и других, пострадавших за веру в III-IV веках.

Аникита и Фотий проживали в Никомидии. Аникита был членом Сената, а Фотий – его племянником. В это время правил император Диоклетиан, являвшийся язычником и проводивший гонения на христиан.

Власти потребовали от жителей Никомидии принести жертвы римским богам, однако Аникита и Фотий отказались это сделать. Аникиту осудили и на суде он засвидетельствовал, что только Христос есть истинный Бог. За свою христианскую веру Аникиту и Фотия подвергли пыткам, но Господь сохранил их невредимыми. В конце концов мучеников казнили.

Православный праздник 12 августа по старому стилю

По старому стилю сегодня церковь чтит память апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискента, Эпенета и Андроника, а также мученика Иоанна Воина.

Народный праздник 12 августа

В народном календаре этот день называется Пасхальный. В старину в этот день люди убирали в навесах — помещениях для хранения корма, сена, дров и огородного инвентаря, отсюда и произошло название праздника. Этот день также известен под названиями Михей-тиховой, Иван Воин, Силуан и Сила, Силин день.

Что нельзя делать 12 августа

Церковь не одобряет брани, сплетни, клеветы, зависти, жадность, месть, отчаяние и отказ в помощи и милостыне нуждающимся.

Народная мудрость советует избегать громких застолий, потому что этот день любит тишину. Также не рекомендуется свататься в этот день, ведь девушка может отказать, или же во время подготовки к свадьбе возникнут проблемы. Считается, что 12 августа нельзя проходить мимо церкви, особенно незамужним девушкам, иначе они долго не выйдут замуж. Лучше зайти в храм хотя бы на короткое время и помолиться.

До праздника Успения Пресвятой Богородицы продолжается Успенский пост, и соблюдающим его запрещено употреблять продукты животного происхождения.

Что можно делать 12 августа

Молитвы к святым Аникиты и Фотия направлены на просьбы о скором выздоровлении, здоровье для родных, защите от семейных бед, стихийных бедствий, войн и конфликтов. Святые считают покровителями церковных учителей и миссионеров, они помогают в добрых делах.

По народным обычаям в это время сеяли озимые культуры. Хорошо сегодня убирать в амбарах, на балконе, а также собирать облепиху и готовить ее на зиму — в народе верят, что в этот день она обладает особыми лечебными свойствами.

Именины 12 августа

Сегодня именины по новому церковному календарю празднуют Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор и Иаков.

По старому стилю сегодня именины отмечают Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим и Павел.