Яке православне свято 12 серпня і чому заборонені гучні застілля

Православне свято 12 серпня за новим стилем

З 2023 року Православна церква України перейшла на новий календарний стиль, і всі фіксовані дати свят були перенесені на 13 днів раніше. Проте деякі віряни, переважно Української православної церкви, продовжують дотримуватися старого календаря.

Сьогодні, 12 серпня, за новим церковним календарем, в Україні вшановують пам’ять мучеників Фотія, Аникити та інших, які постраждали за віру у III-IV століттях.

Аникита та Фотій проживали в Нікомідії. Аникита був членом Сенату, а Фотій — його племінником. У цей час правив імператор Діоклетіан, який був язичником і проводив гоніння на християн.

Влада вимагала від жителів Нікомідії принести жертви римським богам, проте Аникита і Фотій відмовилися це зробити. Аникиту засудили і на суді він засвідчив, що тільки Христос є істинним Богом. За свою християнську віру Аникиту і Фотія піддали тортурам, але Господь зберіг їх неушкодженими. Зрештою, мучеників стратили.

Православне свято 12 серпня за старим стилем

За старим стилем сьогодні церква вшановує пам’ять апостолів від 70-ти: Сили, Силуана, Крискента, Епенета й Андроника, а також мученика Іоана Воїна.

Народне свято 12 серпня

У народному календарі цей день називається святом Фотія, або Фотія Повіткового. У давнину цього дня люди прибирали у повітках — приміщеннях для зберігання корму, сіна, дров і городнього інвентарю, звідси і пішла назва свята. Цей день також відомий під назвами Михей-тиховій, Іван Воїн, Силуан і Сила, Силін день.

Що не можна робити 12 серпня

Церква не схвалює лайки, плітки, наклепи, заздрощі, жадібність, помсту, розпач та відмову у допомозі й милостині тим, хто цього потребує.

Народна мудрість радить уникати гучних застіль, бо цей день «любить тишу». Також не рекомендується свататися цього дня, адже дівчина може відмовити, або ж під час підготовки до весілля виникнуть проблеми. Вважається, що 12 серпня не можна проходити повз церкву, особливо незаміжнім дівчатам, інакше вони довго не вийдуть заміж. Краще зайти до храму хоча б на короткий час і помолитися.

До свята Успіння Пресвятої Богородиці триває Успенський піст, і тим, хто його дотримується, заборонено вживати продукти тваринного походження.

Що можна робити 12 серпня

Молитви до святих Аникити і Фотія спрямовані на прохання про швидке одужання, здоров’я для рідних, захист від сімейних негараздів, стихійних лих, війни та конфліктів. Святих вважають покровителями церковних учителів і місіонерів, вони допомагають у добрих справах.

За народними звичаями в цей час сіяли озимі культури. Добре сьогодні прибирати в коморах, на балконі, а також збирати обліпиху і готувати її на зиму — у народі вірять, що цього дня вона має особливі лікувальні властивості.

Іменини 12 серпня

Сьогодні іменини за новим церковним календарем святкують Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В’ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір і Яків.

За старим стилем сьогодні іменини відзначають Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим і Павло.