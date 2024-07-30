Нельзя переедать и касаться острых предметов: что отмечает церковь 30 июля

30 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.

Кто такие святые апостолы Сила, Силуан, Андроник и другие

Сила был одним из апостолов от 70, которые служили вместе с апостолом Павлом. В Иерусалимской Церкви он был уважаемым человеком, «начальником между братиями». Позже Сила стал епископом в Коринфе, где активно продолжал свою проповедническую деятельность, укрепляя христианскую общину и распространяя слово Божье.

Силуан также был одним из апостолов от 70 и сотрудничал с апостолом Павлом. Они вместе проповедовали в разных городах, неся свет веры. После завершения своих странствий, Силуан стал епископом в Фессалонике, где его служение оставило глубокий след в жизни местных христиан.

Андроник, еще один из апостолов от 70, также был известен своим неутомимым трудом на ниве Господней. Он стал епископом Паннонийским, где с большой преданностью проповедовал Евангелие, приводя многих к вере. Его деятельность, как и деятельность других апостолов, стала важной частью становления ранней Церкви и распространения христианства в мире.

Народные приметы 30 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: прохладная погода — в ближайшее время не будет осадков;

в воздухе уже летает паутина — еще долго продержится солнечная погода;

дождливая и ветреная погода — будет дождливо несколько дней;

перед рассветом сильно мерцают звезды — будут обильные осадки.

Что нельзя делать 30 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Не стоит переедать.

Запрещено касаться острых предметов.

Нельзя отказывать людям в помощи.

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