Нельзя переедать и касаться острых предметов: что отмечает церковь 30 июля

Церковный праздник сегодня, 30 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
30 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
30 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других.
Кто такие святые апостолы Сила, Силуан, Андроник и другие
Сила был одним из апостолов от 70, которые служили вместе с апостолом Павлом. В Иерусалимской Церкви он был уважаемым человеком, «начальником между братиями». Позже Сила стал епископом в Коринфе, где активно продолжал свою проповедническую деятельность, укрепляя христианскую общину и распространяя слово Божье.
Силуан также был одним из апостолов от 70 и сотрудничал с апостолом Павлом. Они вместе проповедовали в разных городах, неся свет веры. После завершения своих странствий, Силуан стал епископом в Фессалонике, где его служение оставило глубокий след в жизни местных христиан.
Андроник, еще один из апостолов от 70, также был известен своим неутомимым трудом на ниве Господней. Он стал епископом Паннонийским, где с большой преданностью проповедовал Евангелие, приводя многих к вере. Его деятельность, как и деятельность других апостолов, стала важной частью становления ранней Церкви и распространения христианства в мире.
Народные приметы 30 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: прохладная погода — в ближайшее время не будет осадков;
- в воздухе уже летает паутина — еще долго продержится солнечная погода;
- дождливая и ветреная погода — будет дождливо несколько дней;
- перед рассветом сильно мерцают звезды — будут обильные осадки.
Что нельзя делать 30 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Не стоит переедать.
- Запрещено касаться острых предметов.
- Нельзя отказывать людям в помощи.
Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям