Какой церковный праздник отмечают 4 марта и что нужно в этот день сделать с обувью

Святой Герасим дружил со львом

Преподобный Герасим на Иордане. Этот праздник отмечается по новому стилю 4 марта, а по старому – 17 марта.

Преподобный Герасим родился в Ликии, но решил стать монахом и жить в пустыне. Он основал монастырь на берегу реки Иордан, где установил очень строгие правила для себя и своих учеников. Они проводили большую часть времени в молитве, посте и труде, а во время Великого поста Герасим совсем не ел до Пасхи.

Однажды Герасим встретил в пустыне хромого льва и вытащил из его лапы колючку. С этого времени лев стал его верным другом и назывался Иордан. Лев не только не вредил людям, но и помогал Герасиму в хозяйстве, например, тянул воду. Когда Герасим умер, лев умер на его могиле от горя. Святого Герасима считают покровителем животных и просят его об исцелении от болезней.

День памяти апостолов от семидесяти святых Архипа и Филимона отмечается сегодня по старому стилю. О нем мы писали в этой новости.

Народные традиции 4 марта

В народном календаре 4 марта — день Герасима Грачевника, так называли преподобного Герасима на Иордане из-за того, что в это время прилетали грачи, ознаменовавшие приход весны.

В этот день предстояло готовить печенье из кислого ржаного теста — «игрушки», чтобы птицы принесли с собой тепло. Также в этот день следовало сделать уборку в доме, выбросить старую обувь и не пользующиеся вещами, чтобы избавиться от негатива.

Нельзя было ругаться, обижать кого-то, особенно животных и птиц, сплетничать, завидовать, делать большие покупки или путешествовать.

Именины 4 марта

По церковному календарю в этот день отмечают именины Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна, Иаков.

Именины по старому календарю отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.