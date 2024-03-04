Яке церковне свято відзнають 4 березня і що потрібно в цей день зробити з взуттям

Святий Герасим дружив із левом

Преподобний Герасим на Йордані. Це свято відзначається за новим стилем 4 березня, а за старим – 17 березня.

Преподобний Герасим народився в Лікії, але вирішив стати ченцем і жити в пустелі. Він заснував монастир на березі річки Йордан, де встановив дуже суворі правила для себе і своїх учнів. Вони проводили більшу частину часу в молитві, пості та праці, а під час Великого посту Герасим зовсім не їв до Великодня.

Одного разу Герасим зустрів у пустелі кульгавого лева і витягнув з його лапи колючку. З того часу лев став його вірним другом і називався Йордан. Лев не тільки не шкодив людям, але й допомагав Герасиму у господарстві, наприклад, тягнув воду. Коли Герасим помер, лев також помер на його могилі від горя. Святого Герасима вважають покровителем тварин і просять його про зцілення від хвороб.

День пам’яти апостолів від сімдесяти святих Архіппа і Филимона відзначається сьогодні за старим стилем. Про нього ми писали в цій новині.

Народні традиції 4 березня

У народному календарі 4 березня – день Герасима Грачевника, так називали преподобного Герасима на Йордані через те, що в цей час прилітали граки, які ознаменовували прихід весни.

У цей день належало готувати печиво з кислого житнього тіста – “грачики”, щоб птахи принесли із собою тепло. Також цього дня слід було зробити прибирання в домі, викинути старе взуття і речі, які не користуються, аби позбутися від негативу.

Не можна було лаятися, ображати когось, особливо тварин і птахів, пліткувати, заздрити, робити великі покупки або подорожувати.

Іменини 4 березня

За церковним календарем в цей день відзначають іменини Олександр, Василь, В’ячеслав, Георгій, Григорій, Данило, Павло, Уляна, Яків.

Іменини за старим календарем відзначають Архип, Богдан, Дмитро, Євген, Макар, Максим, Микита, Теодор, Федір.