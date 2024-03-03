Какой церковный праздник 3 марта и что нужно делать для здоровья и успеха

Что известно о святых Евтропии, Клеонике и Василиске Амасийских

3 марта — день, когда православные христиане вспоминают подвиги святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска Амасийских, которые вступились за свою веру в Иисуса Христа и стали примером мужества и преданности Богу. В народе этот день имеет свои традиции, запреты и приметы, связанные с весенним пробуждением природы и благополучием людей.

Святые мученики Евтропий, Клеоник и Василиск жили в III-IV веках в городе Амасия на территории современной Турции. Они были братьями и друзьями, которые вместе признавали христианство и проповедовали Евангелие. За это они были арестованы, истязаны и убиты преследовавшей христиан властью. Их наставник и родственник, святой Феодор Тирон также пострадал за веру и стал покровителем военных. Во время допроса святые мученики не отреклись от Христа и молились, чтобы Бог принял их бескровную жертву. Тогда произошло землетрясение, разрушившее языческий храм, где они должны были принести жертвы идолам. Это считалось символом Божьей силы и милости. На месте разбитого храма позже была построена христианская церковь в честь святых мучеников.

Сегодня также по старому стилю отмечается день памяти святителя Агапита исповедника, епископа Синадского и святителя Льва I, папы Римского. Они были выдающимися духовными наставниками и защитниками православной веры от ересей и предрассудков.

День весеннего пробуждения

В народе 3 марта имеет свои особенности. Этот день называется Евтропиевым днем и считается днем весеннего пробуждения. Наши предки заметили, если в этот день гром гремит, то весна пришла и зима отступила. Чтобы спина не болела весь год, нужно подпереться спиной дерево или деревянную стенку. Если в это время выбежать на улицу, можно разбогатеть. Но не следует хвастаться своим богатством, потому что это может принести несчастье.

Сегодня также нельзя делать некоторые вещи, чтобы не наделать себе проблем:

Нельзя ругаться, грубить, жадничать, брать и давать в долг, особенно на мероприятии, иначе можно весь год ходить в долгах;

Нельзя ходить в лес, потому что там можно встретить медведя, выходящего из берлоги;

Нельзя отказывать людям, которые просят помощи или милостыню, потому что это может обернуться на вас злом.

Что нужно делать 3 марта:

Молиться святым мученикам Евтропию, Клеонику и Василиску, чтобы они заступались за нас перед Богом и давали нам силы, терпение, веру;

Можно также подать подаяние просящему или помочь кому-нибудь — добро обязательно вернется сторицей;

Можно крест-накрест обойти огород, чтобы защитить посевы от заморозков и вредителей.

Именины 3 марта

Именины сегодня в Марфы и Михаиле.