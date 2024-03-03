Яке церковне свято 3 березня і що треба робити задля здоров’я та успіху

Що відомо про святих Євтропія, Клеоніка і Василіска Амасійських

3 березня – день, коли православні християни згадують подвиги святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска Амасійських, які заступилися за свою віру в Ісуса Христа і стали прикладом мужності і відданості Богу. У народі цей день має свої традиції, заборони і прикмети, пов’язані з весняним пробудженням природи і добробутом людей.

Святі мученики Євтропій, Клеонік і Василіск жили в III-IV століттях у місті Амасія, що на території сучасної Туреччини. Вони були братами і друзями, які разом визнавали християнство і проповідували Євангеліє. За це вони були арештовані, катовані і убиті владою, яка переслідувала християн. Їхній наставник і родич, святий Феодор Тирон, також постраждав за віру і став покровителем військових. Під час допиту святі мученики не відреклися від Христа і молилися, щоб Бог прийняв їхню безкровну жертву. Тоді стався землетрус, який зруйнував язичницький храм, де вони мали принести жертви ідолам. Це було вважано за знак Божої сили і милості. На місці розбитого храма пізніше було побудовано християнську церкву на честь святих мучеників.

Сьогодні також за старим стилем відзначається день пам’яті святителя Агапіта сповідника, єпископа Синадського і святителя Лева I, папи Римського. Вони були видатними духовними наставниками і захисниками православної віри від єресей і забобонів.

День весняного пробудження

У народі 3 березня має свої особливості. Цей день називається Євтропієвим днем і вважається днем весняного пробудження. За народною прикметою, якщо в цей день почути грім, то це означає, що весна прийшла і зима відступила. Щоб спина не боліла весь рік, треба підпертися спиною дерево або дерев’яну стінку. Якщо в цей час вибігти на вулицю, то можна розбагатіти. Але не слід хвалитися своїм багатством, бо це може принести нещастя.

Сьогодні також не можна робити деякі речі, щоб не наробити собі проблем:

Не можна лаятися, грубити, жаднічати, брати і давати в борг, особливо на заході, інакше можна весь рік ходити в боргах;

Не можна ходити в ліс, бо там можна зустріти ведмедя, який виходить з барлоги;

Не можна відмовляти людям, які просять допомоги або милостиню, бо це може обернутися на вас злом.

Що потрібно робити 3 березня:

Молитися святим мученикам Євтропію, Клеоніку і Василіску, щоб вони заступалися за нас перед Богом і давали нам сили, терпіння, віру;

Можна також подати милостиню просячому або допомогти кому-небудь – добро обов’язково повернеться сторицею;

Можна хрест-накрест обійти город, щоб захистити посіви від заморозків і шкідників.

Іменини 3 березня

Іменини сьогодні в Марфи і Михайла.