Какой праздник у православных 22 июля?

По преданию Панкратий родился в христианской семье. Его отец еще до распятия Христа принял христианство и сблизился с его учениками, особенно с апостолом Петром.

После смерти родителей Панкратий вёл отшельническую жизнь в Понтийских горах. Позже апостолы Петр и Павел назначили его епископом Тавроменийским в Киликии.

В Тавромении святой делал всё возможное для христианского просвещения народа. За один месяц он построил храм, где совершал Богослужение. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромения и окрестных городов приняли христианскую веру.

Много лет Панкратий мирно управлял своей паствой. Но однажды на него напали язычники и забили его камнями.

Мощи святителя покоятся в храме его имени в городе Риме. Также в честь него построена церковь в Таормине.