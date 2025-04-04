Опитування проводилося з 29 березня до 3 квітня в мобільному застосунку MISTO, повідомляє прес-служба Одеської міськради.

У пріоритеті вже другий тиждень залишається тема збільшення зелених зон і дерев – понад 35%.

На другому місці – розвиток велосипедних доріжок і пішохідних зон (28,53%).

27% віддають перевагу благоустрою дворів і дитячих майданчиків, a 9% – створенню сучасних спортивних зон.

До теми: В Одесі висадять півтори тисячі молодих дерев

Сьогодні, 4 квітня, у мобільному застосунку MISTO стартувало нове опитування щодо розвитку інклюзивного середовища в Одесі.

Висловити свою думку на тему «Що сприятиме розвитку інклюзивного середовища в Одесі?» можна протягом семи днів – до 10 квітня включно.

Нагадаємо, група «Гроші на ЗСУ» під час своєї щотижневої акції вкотре нагадала місцевій владі, що під час війни рятують дрони, а не благоустрій, і що волонтери та активісти готові до співпраці, а влада не виявляє до них особливого інтересу.