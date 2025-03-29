Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесской жизни».

«Группа «Гроші на ЗСУ» во время своей сегодняшней еженедельной акции в очередной раз напомнила местным властям, что во время войн спасают дроны, а не благоустройство, и что волонтеры и активисты готовы к сотрудничеству, а власть не проявляет к ним особого интереса», – сказано в тексте публикации.

Напомним, каждую субботу участники акции напоминают местным властям, что во время войны деньги нужно тратить на армию, а не на сомнительные тендеры.

Начало этой акции положила в 2023 году глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова. Первоначально она проходила у здания мэрии на Биржевой площади.

Позже к известной волонтерке присоединились и другие одесситы, в числе которых и родные тех, кто сейчас защищает Украину в окопах на передовой и тех, кто уже никогда не вернется домой.

И несмотря на то, что чиновники долгое время игнорировали участников пикета, определенных успехов им все же удалось достичь. И прекращать ежесубботнюю акцию они пока что не собираются.

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