В следующем году в Украине хотят ввести базовый пенсионный доход.

Соответствующий законопроект уже есть.

В Министерстве соцполитики все секреты не раскрывают, но дали понять, что у нас уже действуют элементы базового пенсионного дохода. Речь идет о возрастных доплатах к пенсии и адресных выплатах с учетом стажа работы. Так, к примеру, у пенсионеров 75-80 лет пенсия не может быть меньше 2500 гривен, а у лиц 80 лет и старше — не меньше 2600 гривен. Конечно, если человек всю жизнь работал и имеет достаточно стажа.

Базовый пенсионный доход, считают чиновники, должен гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни средства.

А для достойной жизни базовые пенсионные гарантии нужно дополнить системой пенсионных накоплений.

В нынешней ситуации говорить о накоплениях, считают эксперты, еще рано.

Более категоричное мнение высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он считает, что решение о базовом доходе — это пиар и, скорее всего, он останется на уровне доплат к пенсии подобно тем, которые уже существуют.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, стоит ли брать пенсионные выплаты от оккупанов.

Читайте также о том, какой должна быть минимальная пенсия с 1 июля.

Еще по теме: Надбавка за отказ от пенсии