Надбавка за отказ от пенсии

Чем позже уходишь на пенсию, тем она выше – есть такая интересная норма в действующем законодательстве. На сегодняшний день пенсионный возраст и для мужчин, и для женщин установлен на уровне 60 лет. Но если человек изъявил желание получать пенсию с более позднего срока, то пенсия по возрасту назначается в повышенном размере. Недавно в Пенсионном фонде озвучили новость, касающуюся некоторых изменений в этом вопросе.

Почти двадцать лет с одной суммой

Чтобы разобраться в сути изменений, необходимо вернуться в прошлое. До 2004 года в Украине действовал Закон «О пенсионном обеспечении». В июне 2003 года в него были внесены изменения, касающиеся надбавок к пенсиям. В частности, лицам, которые приобрели право на пенсию по возрасту, но изъявили желание работать и получать выплату с более позднего срока, пенсия увеличивалась на 10% за каждый полный год работы после достижении пенсионного возраста, но не более 40%.

Обратим внимание, что по состоянию на 2003 год стандартная пенсия составляла 150 гривен. Таким образом, максимальная надбавка составляла 40% от этой суммы, то есть 60 гривен.

Далее наступил 2004 год и вступил в силу Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Все, что было назначено до 2004 года по нормам предыдущего Закона «О пенсионном обеспечении», было заморожено. А надбавка в размере 60 гривен продолжала выплачиваться в таком же размере вплоть до 2022 года.

Нормы пересмотрели, надбавки пересчитали

Совсем недавно, спустя более 18 лет, Пенсионный фонд объявил о перерасчете тех самых старых надбавок по современным нормам. Это стало возможным благодаря Закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства» №2040-IX от 15 февраля 2022 года. Закон вступил в силу 30 апреля 2022 года. Сообщается, что соответствующий перерасчет уже сделан и люди должны были в июне получить пенсию с доплатой за май. Хотя, по нашему мнению, таких людей должно быть очень мало, так как речь идет об очень старых пенсионных делах.

Теперь и старые, и новые пенсионеры будут получать указанный вид доплаты по одинаковым правилам. Речь идет и о тех, кто вышел на пенсию до 1 января 2004 года, и о тех, кому пенсия назначена после указанной даты.

Важно знать, что к современным пенсиям надбавка в размере от 10 до 40 процентов не устанавливается.

Какие доплаты действуют сейчас?

Какая же надбавка за отсрочку в назначении пенсии существует сейчас? Согласно статье 29 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при более позднем назначении пенсии ее основной размер увеличивается:

на 0,5% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до пяти лет;

начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста на 0,75% — за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, если отсрочка составляет свыше пяти лет.

Учитываются только полные месяцы, повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится. Таким образом, отсрочка пенсии на год дает прибавку к пенсии в размере 6%, на два года — 12% и так далее. Если же отсрочка, например, на 6 лет, то основной размер пенсии вырастет на 54% по сравнению с тем, который мог быть изначально.

Конечно, в чем-то это похоже на казино – сорвешь куш или нет. Во-первых, ожидаемая прибавка в денежном выражении может оказаться мизерной, поскольку может быть маленьким основной размер пенсии, от которого берется процент. А, во-вторых, до пенсии вовсе можно не дожить, поэтому большинство людей при ближайшей возможности спешат оформить хоть какую-то пенсию.

Пенсия автоматом: о чем надо знать?

Так или иначе норма об отсрочке пенсии действует. Напомним, что пенсия по возрасту назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если человек обратился с соответствующим заявлением не позднее трех месяцев после дня рождения. Когда в прошлом году внедрили возможность автоматического назначения пенсии, правила назначения немного доработали.

Теперь, если человек зарегистрирован на Портале электронных услуг Пенсионного фонда и в системе персонифицированного учета есть все необходимые данные, то пенсия назначается в положенный срок автоматически – без заявления будущего пенсионера. Но это не работает, когда в системе персонифицированного учета нет сведений о необходимом количестве страхового стажа. Если дополнительные документы не предоставлены в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, считается, что человек изъявил желание получать пенсию с более позднего возраста.

Считаем вместе

Пенсионный фонд Украины приводит пример того, как старую надбавку пересчитывают по новым правилам.

Пенсионеру когда-то была назначена надбавка в размере 60 гривен – 40% от той пенсии (от 150 гривен), которую он получал еще по состоянию на 2003 год (по 10% за максимум четыре года).

На сегодняшний день основной размер его пенсии составляет 2150 гривен. По новым правилам, за четыре года когда-то отсроченной пенсии он может получать 24% от указанной суммы (48 месяцев х 0,5%).

Таким образом, после 30 апреля 2022 года берут не 40% от 150 гривен, а 24% от 2150 гривен. В итоге, новый размер надбавки получается уже не 60 гривен, а 516 гривен (2150 грн. х 24%). То есть процент вроде бы уменьшается, а размер надбавки существенно растет за счет изменения подхода к определению основного размера пенсии — теперь он берется не из далекого прошлого, а опирается на реалии сегодняшнего дня.

Кому сколько доплачивают?

Если исходить из коэффициента 0,5, надбавка за каждый полный месяц страхового стажа, приобретенного после достижения пенсионного возраста, составит:

— за 1 год работы– 6% от основного размера пенсии;

— за 2 года работы – 12%;

— за 3 года работы – 18%;

— за 4 года работы – 24%;

— за 5 лет работы – 30%;

и далее, с учетом коэффициента 0,75:

— за 6 лет работы – 54%;

— за 7 лет работы – 63%;

— за 8 лет работы – 72%;

— за 9 лет работы – 81%;

— за 10 лет работы – 90%.

Подготовил Сергей Коробкин