Как в Первой мировой войне: старый украинский винтовой самолет сбивает российские дроны-разведчики над Одессой

Как в Первой мировой войне: старый украинский винтовой самолет сбивает российские дроны-разведчики над Одессой

Учебно-тренировочный самолет Як-52 образца 1970-х годов успешно сбивает рроссийские разведывательные беспилотники, которые враг запускает над Херсонской, Николаевской, Одесской областями. На его счету уже около десяти уничтоженных целей.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на публикации в соцсетях.

Сообщение об украинском Як-52, который охотился на российский разведдрон, появилось днем 29 июня. Россияне жаловались, что данный самолет уже не впервые подбивает их «крылья и глаза».

Ранее российский блоггер пожаловался на то, что экипаж Як-52 «стреляет по нашим БПЛА, как в тире». Другие сравнили эти перестрелки с воздушным боем времен Первой мировой войны.

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В сети опубликовано ряд видео и фото этого самолета, в том числе снятые с российских беспилотников. На недавних кадрах можно видеть отметки об уничтоженных дронах на борту этого самолета: судя по ним, экипаж Як-52 уничтожил уже около 10 вражеских дронов-разведчиков.

Як-40

«Как ни странно, старенький, образца 1970-х, Як-52, из которого стрелок бьет врага из дробовика, оказался эффективным оружием в 2024 году», — отмечает издание.

Экипаж Як-52 уничтожает вражеские «Орланы» и ZALA, причем на тренировочном самолете нет штатного оружия, поэтому пилот, который сидит на месте инструктора, стреляет просто из дробовика, как это было в Первую мировую.

 

 

 

«Во всех недавних воздушных стычках пилот Якеовлева, по-видимому, маневрировал на расстоянии десятков футов от цели, прежде чем пассажир на заднем сиденье открывал огонь», — пишет издание.

Автор публикации в Forbes предполагает, что пока Воздушные силы Украины пытаются приберечь свои самые дорогие ракеты класса «земля-воздух» для самых опасных российских целей — баллистических и крылатых ракет, «парень с дробовиком, летящий на тихоходном винтовом самолете, является недорогим способом сбивать российские беспилотники-нарушители вдали от линии фронта».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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