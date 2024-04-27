Новости Одессы и Одесской области

Над Одессой сбили дрон на парашюте (видео)

Над Одессой сбили дрон на парашюте (видео)

Сегодня, в субботу, 27 апреля, над Одессой можно было увидеть кадры, сравнимые с воздушными боями Первой мировой. Впервые винтовой Як-52 уничтожил разведдрон «Орлан-10», который спустился на парашюте.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Думская».

Командование Воздушных сил пока никак не комментирует этот бой, но специалисты отмечают, что украинские защитники творчески применяют опыт прошлого.

«Украинцы по-прежнему демонстрируют способность к нестандартному мышлению и решениям. Достаточно вспомнить организацию мобильных групп для ликвидации «шахидов». Сегодняшнее сбитие вражеского «Орлана» – еще один пример. Из-за недостатка средств ПВО малого радиуса действия мы вынуждены применять тактику и средства поражения, использовавшиеся во времена Первой мировой войны»,

– отметил ветеран украинских сил ПВО.

Спортивно-тренировочный самолет Як-52М двухместный, кабина тандемная (пассажир/инструктор сидит за пилотом/курсантом). Судя по всему, по «Орлану» стрелял пассажир – из обычного стрелкового оружия. Чтобы добиться успешного поражения цели, летчик должен обладать немалым опытом – надо вывести крылатую машину на устойчивый курс и максимально сблизиться с БпЛА. Само собой, стрелок должен соответствовать.

Видимо, сегодня над Одессой работала именно такая опытная и умелая пара.

Всего очевидцы сообщают о трех сбитых вражеских беспилотниках. Но официальных комментариев пока нет.

Как сообщалось, сегодня ночью враг совершил очередную массированную ракетную атаку по объектам энергетической и логистической инфраструктуры. Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 ракету.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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