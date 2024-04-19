Война, день 786-й: удар по центру Днепра, «урожайный день» у украинских зенитчиков

Начались семьсот восемьдесят шестые сутки войны россии против Украины. Ночью россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов и «шахеды. В Депропетровской области в результате прилетов много погибших и раненых.
Атака на Днепропетровщину
Сегодня, 19 апреля, враг применил 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников, сообщили в воздушных силах Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
— 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
— 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;
— 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
— 2 крылатые ракеты Х-22.
Ракетный удар в Днепре и области пришелся по объектам «Укрзализныци». Как сообщает компания, есть раненые среди железнодорожников. Работа вокзала в Днепре приостановлена, туда не ходят поезда дальнего сообщения, временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.
Разрушены верхние этажи жилого дома возле железнодорожного вокзала в Днепре, продолжаются поисково-спасательные работы. Уже известно о 16 раненых.
По данным МВД, 6 человек убили россияне в Синельниковском районе, среди них — двое детей: 6 и 8 лет.
В Кривом Роге, по данным ОВА, поврежден инфраструктурный объект.
В целом нашим силам ПВО удалось сбить 11 ракет и 9 шахедов над Днепропетровской областью.
ВСУ сбили российский бомбардировщик Ту-22М3
Рано утром 19 апреля в Ставропольском крае рф упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который возвращался с боевого задания. Информацию об этом подтвердили в Минобороны рф.
В Воздушных силах Украины сообщили, что впервые зенитные ракетные подразделения во взаимодействии с Главным управлением разведки уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.
Ситуация на фронте 19 апреля
Российские захватчики не прекращают атаковать украинские позиции в районе Часового Яра. Пытаются прорвать оборону на других направлениях фронта. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений.
Враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов противника.
В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В ночь на 19 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Мисхоре, Симферопольском районе, а также в Севастополе, Балаклаве и Красногвардейском. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». Оккупационные власти Крыма традиционно сообщили о работе ПВО.
Потери врага на утро 19 апреля 2024
Украинские военные за сутки ликвидировали:
- около 870 оккупантов,
- 9 танков,
- 17 боевых бронированных машин,
- 21 артиллерийскую систему,
- 2 средства ПВО,
- 27 БПЛА,
- 3 крылатые ракеты,
- 53 единицы авто- и спецтехники.