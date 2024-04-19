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Война, день 786-й: удар по центру Днепра, «урожайный день» у украинских зенитчиков

Война, день 786-й: удар по центру Днепра, «урожайный день» у украинских зенитчиков

Начались семьсот восемьдесят шестые сутки войны россии против Украины. Ночью россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов и «шахеды. В Депропетровской области в результате прилетов много погибших и раненых.

Атака на Днепропетровщину

Сегодня, 19 апреля, враг применил 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников, сообщили в воздушных силах Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:
— 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
— 14 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136»;
— 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
— 2 крылатые ракеты Х-22.

Ракетный удар в Днепре и области пришелся по объектам «Укрзализныци». Как сообщает компания, есть раненые среди железнодорожников. Работа вокзала в Днепре приостановлена, туда не ходят поезда дальнего сообщения, временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново.

Разрушены верхние этажи жилого дома возле железнодорожного вокзала в Днепре, продолжаются поисково-спасательные работы. Уже известно о 16 раненых.

По данным МВД, 6 человек убили россияне в Синельниковском районе, среди них — двое детей: 6 и 8 лет.

В Кривом Роге, по данным ОВА, поврежден инфраструктурный объект.

В целом нашим силам ПВО удалось сбить 11 ракет и 9 шахедов над Днепропетровской областью.

ВСУ сбили российский бомбардировщик Ту-22М3

Рано утром 19 апреля в Ставропольском крае рф упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3, который возвращался с боевого задания. Информацию об этом подтвердили в Минобороны рф.

В Воздушных силах Украины сообщили, что впервые зенитные ракетные подразделения во взаимодействии с Главным управлением разведки уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты.

Ситуация на фронте 19 апреля

Российские захватчики не прекращают атаковать украинские позиции в районе Часового Яра. Пытаются прорвать оборону на других направлениях фронта. Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 артиллерийских средствах, 1 станции РЭБ, 1 району сосредоточения личного состава и 1 складу боеприпасов противника.

В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В ночь на 19 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Их слышали в Мисхоре, Симферопольском районе, а также в Севастополе, Балаклаве и Красногвардейском. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер». Оккупационные власти Крыма традиционно сообщили о работе ПВО.

Потери врага на утро 19 апреля 2024

Украинские военные за сутки ликвидировали:

  • около 870 оккупантов,
  • 9 танков,
  • 17 боевых бронированных машин,
  • 21 артиллерийскую систему,
  • 2 средства ПВО,
  • 27 БПЛА,
  • 3 крылатые ракеты,
  • 53 единицы авто- и спецтехники.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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