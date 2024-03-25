Как строят защитную линию вокруг Одессы и сколько это стоит (фото)

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер рассказал и показал, как идет строительство оборонных сооружений.

Современные фортификации предусматривают систему траншей, блиндажей и других укрытий как для личного состава, так и техники.

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Строительство защитной линии проводится в соответствии с планом Минобороны и инженерными нормами, сообщили в областной военной администрации.

«Окопы защищены от протечек гидроизоляцией, укреплены древесиной и насыпью». отметил Кипер.

А так называемых «зубов дракона» уже установлено более 50 тысяч единиц.

Где строят фортификационные сооружения

Одесская областная военная администрация запланировала построить в регионе более 50 фортификационных объектов, среди которых есть те, что расположены в районе морской акватории и на границе непризнанного Приднестровья.

Об этом во время брифинга сообщил в. и. о. директора Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОГА Егор Чикшеев.

«На территории Одесской области запроектировано строительство 54 объектов. Размещение указанных объектов и их утверждение рассматривается именно Генеральным штабом Вооруженных сил Украины… На сегодня заключено 54 договора, на все объекты изготовлена проектно-сметная документация и получены положительные экспертные отчеты, уже начаты соответствующие строительные работы», — сказал представитель ОГА.

Стоимость выполнения работ на сегодня составляет 2,6 миллиарда гривен.

Отмечается, что обустройство этих сооружений является продолжением строительства военных объектов, которое было начато в 2022 году.

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, новые фортификационные сооружения обустраиваются с учетом особенностей тактики ведения боевых действий в определенной местности или при определенных географических условиях.

«Фортификационные сооружения возводятся везде, где есть угрожающие участки на случай вероятного продвижения врага… Если говорить об Одесском регионе, это, конечно, и десантно-опасные участки со стороны побережья. То есть все участки, которые обозначены как таковые сегодня фортификационное укреплены. Там проведен комплекс мероприятий, который предусматривает их защиту», — сказала военная.

По ее словам, даже в условиях, когда Черноморский флот рф зажат в юго-восточной части Черного моря, остается угроза с моря, нельзя терять бдительности.

Как сообщала «Одесская жизнь» враг продолжает тактику нанесения точечных ракетных атак на Одессу и Одесскую область, пытаясь разведать и измерить возможности наших систем ПВО. Также продолжаются ежедневные налеты ударных беспилотников — их враг запускает в сторону Одессы с разных направлений и в больших количествах.