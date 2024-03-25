Як будують захисну лінію навколо Одеси і скільки це коштує (фото)

Керівник Одеської ОДА Олег Кіпер розповів і показав, як триває будівництво оборонних споруд.

Сучасні фортифікації передбачають систему траншей, бліндажів та інших укриттів як для особового складу, так і техніки.

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Будівництво захисної лінії проводиться відповідно до плану Міноборони та інженерних норм, повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Окопи захищені від протікання гідроізоляцією, укріплені деревиною та насипом”, – зазначив Кіпер.

А так званих “зубів дракона” вже встановлено понад 50 тисяч одиниць.

Де будують фортифікаційні споруди

Одеська обласна військова адміністрація запланувала збудувати в регіоні понад 50 фортифікаційних об’єктів, серед яких є ті, що розташовані в районі морської акваторії та на кордоні невизнаного Придністров’я.

Про це під час брифінгу повідомив т. в. о. директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА Єгор Чикшеєв.

“На території Одеської області запроектовано будівництво 54 об’єктів. Розміщення зазначених об’єктів та їх затвердження розглядається саме Генеральним штабом Збройних сил України… На сьогодні укладено 54 договори, на всі об’єкти виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти, вже розпочато відповідні будівельні роботи”, – сказав представник ОДА.

Вартість виконання робіт на сьогодні становить 2,6 мільярда гривень.

Зазначається, що облаштування цих споруд є продовженням будівництва військових об’єктів, яке було розпочато 2022 року.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, нові фортифікаційні споруди облаштовують з урахуванням особливостей тактики ведення бойових дій у певній місцевості або за певних географічних умов.

“Фортифікаційні споруди зводяться скрізь, де є загрозливі ділянки на випадок ймовірного просування ворога… Якщо говорити про Одеський регіон, це, звісно, і десантно-небезпечні ділянки з боку узбережжя. Тобто всі ділянки, які позначені як такі, сьогодні фортифікаційно укріплені. Там проведено комплекс заходів, який передбачає їхній захист”, – сказала військова.

За її словами, навіть в умовах, коли Чорноморський флот рф затиснутий у південно-східній частині Чорного моря, залишається загроза з моря, не можна втрачати пильності.

Як повідомляло “Одеське життя”, ворог продовжує тактику нанесення точкових ракетних атак на Одесу та Одеську область, намагаючись розвідати та виміряти можливості наших систем ППО. Також тривають щоденні нальоти ударних безпілотників – їх ворог запускає в бік Одеси з різних напрямків і у великих кількостях.