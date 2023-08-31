Деньги, война, ОМКФ и Голливуд: 10 фактов о фильме «Довбуш», которые вам нужно знать

До конца сентября одесситы смогут посмотреть в кинотеатрах фильм «Довбуш», о котором сейчас говорят почти все. Но почему вокруг него так много разговоров? Что произошло с фильмом на ОМКФ? Как «Довбуш» связан с военными? И при чем здесь Голливуд? Об этом мы поговорили со съемочной командой «Довбуша» и собрали для вас 10 интересных фактов.



Самый дорогой фильм в истории Украины

«Довбуш» стал самым дорогим фильмом за всю украинскую историю. Его производство стоило более 120 млн. гривен, половину из которых предоставило государство. Еще половина сметы была закрыта с помощью спонсоров.



Самое эпическое украинское кино

Масштабные съемки «Довбуша» действительно впечатляют. По количеству эпических сцен у этого фильма просто нет конкурентов в Украине. На съемочной площадке иногда могли находиться около 600 человек одновременно, а над созданием исторических костюмов работали более 100 мастеров. Все металлические элементы актерских образов были сделаны вручную. Кстати, нательные металлические кресты актеры после съемок забрали на память.



Фильм создавался более 5 лет

Процесс создания «Довбуша» должен был длиться 2 года, но сначала из-за пандемии, а затем – из-за войны, производство фильма затянулось. Съемка была закончена еще в 2021 году, но картина так и не успела выйти в прокат до 24 февраля.

«Мы должны были выйти в ноябре 2021 года, но из-за возможного локдауна, к сожалению, приняли решение перенести выход на 12 мая 2022-го. Конечно, после 24 февраля всем было уже не до премьеры», – объясняет продюсер фильма Максим Асадчий.

«Труднее всего было ждать, пока мы все доснимем и домонтируем. Даже когда все было готово, мы все равно ждали. Это просто была какая-то аскеза – научиться ждать и терпеть», – вспоминает исполнительница одной из главных женских ролей Дария Плахтий.

Первый в истории ОМКФ фильм-открытие

По словам продюсера Максима Асадчего, команда фильма приняла решение не участвовать в конкурсной программе Одесского международного кинофестиваля, но «Довбуша» пригласили на ОМКФ в качестве фильма-открытия.

«Для нас это было очень почетно, потому что все фильмы-открытия ОМКФ до этого были иностранными. На самом деле, все были очень довольны, что фестиваль открылся именно украинской лентой», – отмечает продюсер фильма Максим Асадчий.



Первый показ – для военных

Первый показ «Довбуша» прошел не в кинотеатре, а на передовой. Режиссер ленты Олесь Санин вместе с продюсером впервые показали фильм для бойцов 68-й отдельной егерской бригады, которая, как и кинокартина, носит имя Олексы Довбуша.

«Это было очень символично для нас. Мы сели в мой автомобиль, положили в багажник экран, проектор, звук, и приехали к бойцам в полуразбомбленную школу. Поставили все оборудование в каком-то коридоре и показали этот фильм», – вспоминает Максим Асадчий.

Сейчас фильм идет не только в кинотеатрах, параллельно его также показывают военным на фронте.

Большая часть команды фильма – в ЗСУ

После 24 февраля многие люди из команды «Довбуша» отправились на фронт. Сейчас в ЗСУ в том числе находятся исполнитель одной из главных ролей Александр Мавриц и оператор-постановщик картины Сергей Михальчук. Еще один актер ленты – Яков Ткаченко – был тяжело ранен на фронте, но отказался комиссоваться, и хочет вернуться в ряды ЗСУ.

«Сейчас воюет большая часть нашей команды: почти все каскадеры, многие реконструкторы, исторические консультанты. Девушек много так же. Кто в армии, кто волонтерит», – отмечает режиссер фильма Олесь Санин.



5 членов съемочной команды погибли на войне

К сожалению, по меньшей мере, 5 членов съемочной группы «Довбуша» уже погибли на фронте. Но количество потерянных коллег может быть больше.

«Сообщения о гибели поступают даже о тех, с кем мы не так много работали: например, об актерах массовых сцен. Только сейчас, на премьерах, родственники погибших приходят и рассказывают, что этих людей уже с нами нет», – говорит режиссер Олесь Санин.

Одну из ролей в фильме сыграл голливудский актер

Голливудский актер Лузер Тверски сыграл в картине роль БЕШТа. БЭШТ – это сокращенное имя основателя хасидизма рабби Исраэля бен Элиезера, родившегося на Подолье – историко-географической области Украины, охватывающей в том числе территорию современных Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областей. Для своей роли Лузер Тверски специально изучал несколько вариантов украинского – литературный язык, гуцульский диалект и еврейский «суржик».



Незапланированно современный фильм

По словам творческой команды, никто не пытался специально притянуть исторические события «Довбуша» к настоящему времени. Тем не менее, фильм получился очень современным.

«Я совершенно не надеялся сделать актуальный или даже пропагандистский фильм. Это просто моя персональная история о том, как я вижу героя, честь и достоинство. Но если ты делаешь свое дело честно, бывает так, что каждая фраза становится актуальной, каждый образ выглядит современным. Так произошло и с фильмом «Довбуш», – объясняет режиссер фильма Олесь Санин.

«Когда мы снимали Довбуш, мы не думали, что будет война. Но фразы и действия актеров очень точно описывают события, которые сейчас с нами происходят», – говорит продюсер Максим Асадчий.



Фильм должен был выйти после Победы

После 24 февраля команда приняла решение отложить выход фильма до Победы Украины, но через год обстоятельства изменились.

«Сейчас мы решились выйти к зрителю, потому что я глубоко убежден, что Победа нашего духа уже наступила. Уже нет никакого пути назад, мы никому не сдадимся и не поступимся ничем», – объясняет режиссер Олесь Санин.

«Я думаю, что украинскому кино нужны свои герои. И этот фильм, я уверена, уже начал вдохновлять людей, напоминать им, за что мы боремся, с кем, как давно и почему», – считает исполнительница одной из главных женских ролей Дария Плахтий.

Фото: Film.ua