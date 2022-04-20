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В этом году Одесский кинофестиваль может пройти в другом городе

В этом году Одесский кинофестиваль может пройти в другом городе

Из-за вторжения в Украину российской федерации Одесский международный кинофестиваль могут провести на других площадках мира.

Об этом сообщила директор Украинской киноакадемии Анна Мачух в интервью для Media Business Reports.

По ее словам, сейчас рассматриваются три альтернативных варианта проведения международного фестиваля, в том числе — объединение с другими событиями киноиндустрии за рубежом.

Но окончательное решение еще не принято. Организаторы ждут определенности того, закончится ли к моменту проведения фестиваля активная фаза войны России с Украиной.

Пока же варианты проведения ОМКФ-2022 следующие:

  • План А — проведение фестиваля вживую в Одессе в июле. Но учитывая, как развивается ход войны, такой вариант маловероятен;
  • План B — проведение фестиваля в онлайн-формате;
  • План С —перенос фестиваля на более позднее время;
  • План D — это кооперация с другими фестивалями. Анна Мачух говорит, что организаторы получают много предложений от фестивалей со всего мира, чтобы в их рамках, и на их локациях провести какие-то части ОМКФ.

Какая-то определенность, по словам Анны Мачух, может уже появиться через одну-две недели.

Одесский международный кинофестиваль основан в 2010 году. Он каждый год проходит в середине июля и состоит из трех конкурсных разделов — международной, национальной и европейской программы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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