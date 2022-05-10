Одесский международный кинофестиваль в 2022 году пройдет в Косово

13-й Одесский международный кинофестиваль (ОМКФ) состоится в Косово 26-31 июля. Он стартует вместе с 14-м Приштинским международным кинофестивалем, который должен пройти в столичном городе этой Балканской республики.

Об этом ОМКФ сообщает на своей странице в Facebook.

Раньше оба этих фестиваля проходили почти одновременно — в июле. Но в этом году ОМКФ вынужден отменить свою программу из-за полномасштабного вторжения российских агрессоров в Украину. Коллеги из Косово решили не оставаться в стороне, и предложили украинским кинематографистам провести оба фестиваля вместе — в знак поддержки и солидарности.

— Мы очень обеспокоены и расстроены тем, что сейчас происходит в Украине. Мы пережили войну 20 лет назад, поэтому очень переживаем за Украину и ее народ. Культура и искусство в этих ситуациях, безусловно, бедствуют. И, видя героическое сопротивление украинского народа, мы почувствовали, что нужно что-то сделать для наших коллег. Поэтому мы связались с друзьями из Одесского международного кинофестиваля и объяснили нашу идею, – рассказал генеральный директор PriFest Вьоса Бериша.

На ОМКФ состоятся премьеры самых ожидаемых украинских фильмов. К тому же, в программу специальных показов фестиваля войдут полно- и короткометражные фильмы молодых украинских режиссеров, представленных в конкурсную программу 13-го ОМКФ. 10 украинских полнометражных фильмов примут участие в PriForum в рамках питчинга – презентации новых интересных кинопроектов.

Ранее Одесская Жизнь сообщала, что в 2022 году Одесский кинофестиваль может пройти в другом городе.