Как по церковным правилам поставить свечку онлайн и сколько это стоит

В Украине создали новый онлайн-сервис «Е-Церковь». На сайте предлагают воспользоваться онлайн-услугами: поставить свечу, оставить записку, совершить освящение или попросить помощи священника.

В Украине при поддержке ПЦУ создали «Е-Церковь», которая помогает «церквям перейти в онлайн-режим».

Как сообщают на сайте «Е-Церкви», они помогают верующим стать ближе к Богу за счет новых возможностей современного мира.

При поддержке архиепископа ПЦУ Симеона Зинкевича и епископа Матвея Шевчука в Украине появилась «Е-Церковь», где пользователи могут заказать такие услуги, как «онлайн-свеча» и «онлайн-записка».

На сайте также «Е-Церкви» отмечают, что организация сотрудничает только с ПЦУ.

Поставить «онлайн-свечу» стоит 100 грн. Для этого на сайте нужно указать, за что вы хотите ее поставить, после чего вас попросят выбрать икону, возле которой свечу зажгут.

Мы – сообщество людей, помогающее церквям перейти в онлайн-формат. Зажечь свечу онлайн – это возможность верно выразить свои молитвы и намерения Богу. По сути, зажжение свечей – это разновидность молитвы. Эта церемония – одно из важнейших обращений к Богу, поэтому верующие так часто заказывают эту потребность для себя и близких, –

отметили в «Е-Церкви».

Среди других услуг, представленных в «Е-Церкви», есть «онлайн-записка» за здоровье и упокой, «освящение» и «помощь священника».

Согласно статистическим данным, обнародованным на сайте, более 1300 верующих поставили свечки онлайн, почти две с половиной тысячи написанных записок, а еще заказывали литургии-онлайн — чуть более сотни, и почти 700 заказов на освящение.

Также в организации сообщают, что уже сотрудничают с тремя храмами ПЦУ в Днепропетровской области и одним на Волыни.

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