Як за церковними правилами поставити свічку онлайн і скільки це коштує

В Україні створили новий онлайн-сервіс “Е-Церква”. На сайті пропонують скористатися онлайн-послугами: поставити свічку, залишити записку, здійснити освячення чи попросити допомоги священника.

В Україні за підтримки ПЦУ створили «Е-церкву», яка допомагає «церквам перейти в онлайн-режим».

Як повідомляють на сайті “Е-Церкви”, вони допомагають вірянам стати ближче до Бога за рахунок нових можливостей сучасного світу.

За підтримки архієпископа ПЦУ Симеона Зінкевича та єпископа Матвія Шевчука в Україні з’явилася «Е-церква», де користувачі можуть замовити такі послуги, як «онлайн-свічка» та «онлайн-записка».

На сайті також «Е-Церкви» наголошують, що організація співпрацює тільки з ПЦУ.

Поставити «онлайн-свічку» коштує 100 грн. Для цього на сайті потрібно вказати, за що ви хочете її поставити, після чого вас попросять вибрати ікону, біля якої свічку «запалять».

Ми – спільнота людей, що допомагає церквам перейти в онлайн. Запалити свічку онлайн – це можливість вірно висловити свої молитви та наміри до Бога. По суті, запалення свічок – це різновид молитви. Ця церемонія – одне з важливіших звернень до Бога, тому віряни так часто замовляють цю требу для себе та близьких, –

зазначили в «Е-церкві».

Серед інших послуг, представлених в «Е-церкві», є «онлайн-записка» за здоров’я та за упокій, «освячення» та «допомога священника».

Згідно зі статистичними даними, які оприлюднені на сайті, понад 1300 вірян поставили свічки онлайн, майже дві з половиною тисячі написаних записок, а ще замовляли літургії-онлайн – трохи більше сотні, та майже 700 замовлень на освячення.

Також в організації повідомляють, що вже співпрацюють із трьома храмами ПЦУ в Дніпропетровській області та з одним на Волині.

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